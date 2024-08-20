عبد الرحمن خالد: هذا الوكيل زور أوراق وهددني بإنهاء مسيرتي.. كيف أوقع لفريق في الدرجة الرابعة؟

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 02:51

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - الداخلية - عبد الرحمن خالد جبنة

كشف عبد الرحمن خالد "جبنة" لاعب المقاولون السابق الذي أعلن نادي العربي الكويتي رحيله عنه بعد أيام قليلة من التعاقد، عن أسباب ما حدث وجعل النادي الكويتي يأخذ قراره.

واتهم خالد في تصريحاته أحد الوكلاء بتزوير أوراق قيده لفريق "إيديال جولدي" في الدرجة الرابعة ليقنع الفريق الكويتي بأنه وقع لفريق آخر في نفس الوقت.

وقال خالد في فيديو عبر فيسبوك: "نادي العربي الكويتي يقول إني وقعت لفريق آخر بدون علمه، وهذا لا أساس له من الصحة. فكيف أوقع لفريق درجة رابعة في نفس وقت انتقالي إلى العربي"؟

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وأضاف "كان هناك مدرب أكن له التقدير طلب مني العمل مع وكيل معين، فقلت له إن لي تجربة سيئة معه، وإنه لا يفعل شيئا بل جعلني أوقع فقط حتى يحصل على حصته إن أتاني شيء. قدرت المدرب ووثقت به فوقعت للوكيل على عقود أخرى، ووعدني إذا لم يتم صرف راتبي من المقاولون سيتكفل هو به".

وأكمل "كانت هناك فترة تقاضيت فيها راتبي منه لأن المقاولون كان يتأخر في الصرف بسبب سوء النتائج، ولكن حين وجدته لا يعمل ولا يوجد لي فرصة جيدة اتفقت معه بعد نهاية عقدي وانتقالي لفريق آخر أني سأرد له كل هذه المبالغ وفوقها جزء من انتقالي التالي "جدعنة" ولكن يجب أن نتوقف عن العمل معا".

وواصل "ثم انتقلت إلى العربي وسارت الأمور بسرعة، ولكني فوجئت به يتصل بوكيلي ويهدده أنه سينهي مسيرتي الكروية، مع أني كنت سأرد له أمواله وأمنحه 5% من انتقالي للعربي، ولكنه أصر على إيذائي وطلب المزيد من الأموال، فذهب ووضع عقودي في نادي في الدرجة الرابعة اسمه "إيديال جولدي" ثم اشتكاني أمام العربي".

واختتم "هل يعقل أن أترك المقاولون وأوقع لفريق في الدرجة الرابعة؟ هناك ورقة من اتحاد الكرة تم تقديمها لنادي العربي تفيد بقيدي في إيديال جولدي. هذه الورقة المزورة عليها ختم اتحاد الكرة، وهناك من تقاضى الأموال مقابل ذلك. هذه كارثة، هناك من أفسد مستقبل شخص آخر مقابل ألفين أو 3 آلاف جنيه".

ماذا حدث؟

أعلن عبد الرحمن خالد رحيله عن العربي الكويتي بعد 11 يوما فقط من انضمامه للنادي.

وكتب اللاعب عبر إنستجرام: "تمت تسوية أموري مع النادي العربي لظروف ما".

وأضاف "سأتحدث عن الأمر في المساء من خلال فيديو".

وأوضح "الموضوع ليس فنيا فقد لعبت 15 دقيقة بعد 5 أيام فقط من الانضمام للفريق، علما بأني قادم من راحة مدتها 25 يوما".

واختتم "هناك شخص مؤذِ ومن الممكن أن يكون بعض الناس يعرفونه، وبصرف النظر عن الأسماء شكرًا لجماهير العربي".

وأعلن نادي العربي الكويتي ضم عبد الرحمن خالد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المقاولون العرب.

وانضم "جبنة" لصفوف العربي الكويتي بعقد يمتد لمدة موسم واحد قابل للتجديد، قبل إعلان الرحيل المفاجئ.

من هو عبد الرحمن خالد؟

بدأ مسيرته بمركز شباب إمبابة وهي المنطقة التي ترعرع فيها وفي سن الـ 13 عاما انضم للترسانة لمدة موسم ونصف ومنه إلى الزمالك، ثم إنبي وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليرحل عن الفريق في عمر 18 عاما.

كادت مسيرة عبد الرحمن أن تنتهي بعد الرحيل عن إنبي بسبب ضيق الوقت وعدم قيده بأي فريق ولكنه تمكن من الانضمام إلى البنك الأهلي بالدرجة الثانية عام 2016.

في 2019 انتقل عبد الرحمن للمقاولون العرب ومنه خرج في فترتي إعارة إلى أسوان وحرس الحدود إلى أن استقر مع الفريق.

عبد الرحمن مشهور منذ صغره باسم "جبنة" وهو اسم أطلق عليه في إمبابة عندما كان صغيرا بسبب لون بشرته.

سجل جبنة الهدف الأسرع بالدوري الممتاز في الموسم الماضي عندما هز شباك غزل المحلة بعد 12 ثانية فقط.

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