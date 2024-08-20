والده لـ في الجول: زيزو اتفق مع الزمالك على تجديد التعاقد

كشف مصطفى "زيزو" والد ووكيل اللاعب أحمد سيد لاعب الزمالك عن اتفاق نجله على تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

وتحدث مصطفى زيزو لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء قائلا: "اتفقنا خلال اجتماعنا مع مجلس الإدارة على بقاء زيزو".

وتابع "هناك جلسة أخرى للحديث عن تفاصيل العقد".

وأكمل "الزمالك لديه رغبة في بقاء زيزو وهو كذلك يود البقاء في النادي، هذا أمر تم الاتفاق عليه".

وأتم مصطفى زيزو حديثه "هناك جلسة ستعقد خلال الفترة المقبلة لإتمام الاتفاق على تجديد التعاقد، أما الأمور المالية فسيكون هناك اتفاق لأننا لسنا غرباء عن بعضنا البعض".

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي آخر في يناير المقبل دون العودة إلى الزمالك.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن اتفاق مبدئي بين الزمالك وزيزو على تجديد التعاقد مع نفي الإدارة رغبتها في رحيله للاحتراف وتحديد جلسة الأسبوع المقبل لإتمام المفاوضات ومن ثم توقيع العقد. (طالع التفاصيل)