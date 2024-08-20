"على كوكوريا إغلاق فمه بعد ما فعله هالاند معه"

نصح إيمانويل بيتي لاعب تشيلسي ومنتخب فرنسا السابق مارك كوكوريا الظهير الأيسر للفريق الإنجليزي بإغلاق فمه بعدما نجح إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في الثأر منه.

وفاز سيتي على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج أول أمس الأحد بهدفين دون رد في أولى جولات الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تسجيل هالاند للهدف الأول بعد التحام مع كوكوريا نفسه.

وكانت تلك أول مرة يلتقي فيها كلا اللاعبين سويا بعدما قال كوكوريا في أغنية أثناء احتفاله بلقب يورو 2024 مع منتخب بلده إسبانيا: "هالاند عليك أن ترتجف لأن كوكوريا قادم".

وتحدث بيتي للصحفيين قائلا: "هالاند سجل بعد التحام مع كوكوريا ربما هو الثأر، هذا يذكرني قبل المباريات الكبرى وقت لعبي وهناك لاعب ما يتحدث في المؤتمر الصحفي كثيرا".

وأضاف "في فريقي لم نكن نتحدث عن أي لاعب كبير قبل المباراة لأنه يمكن أن يكون ذلك بمثابة سلاح ضدنا ويعطي اللاعب دفعة كبرى مثلما حدث مع هالاند".

وأتم بيتي المتوج بكأس العالم مع فرنسا 1998 "سيقول الناس إن كوكوريا حصل على ما يستحق وأنه سيتعلم مما حدث، لكنني أجد الأمر مضحكا، المرة المقبلة لا تستفز منافسك واغلق فمك وفز بالمباريات واحصد الألقاب وكن متواضعا".