ديلي ميل: عرض من ولفرهامبتون لاستعارة رامسديل.. وموقف أرسنال

تقدم نادي ولفرهامبتون بعرض إلى نظيره أرسنال من أجل استعارة أرون رامسديل حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة ديلي ميل، فإن ولفرهامبتون تقدم بعرض لاستعارة الحارس الإنجليزي مع وجود بند أحقية الشراء.

وكشفت الصحيفة أن بند أحقية الشراء يبلغ 20 مليون جنيه استرليني، ويدرس أرسنال العرض.

وأفادت الصحيفة أن أرسنال رفض العرض المقدم من نادي أياكس منذ أيام من أجل استعارة رامسديل.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال وضع الإسباني خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول كخيار محتمل حال الموافقة على إعارة رامسديل.

وحجز ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال المكان الأساسي في تشكيل ميكيل أرتيتا مدرب الفريق.

وكان يحدث تناوب في هذا المركز بين الثنائي، حتى استقر أرتيتا على اللعب برايا بشكل دائم.

ولعب أرسنال ضد ولفرهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وتمكن من الفوز بهدفين دون رد.

والتقتت الكاميرات مصافحة جاري أونيل مدرب ولفرهامبتون ورامسديل قبل بداية المباراة.