عاد إليكم من جديد.. فاردي يلدغ توتنام برأسية تمنح ليستر تعادلا مثيرا

قاد جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي لتعادل مثير مع توتنام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بهدف لكل فريق.

وعاد ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما هبط قبل موسمين، وخاض أول مباراة له على ملعبه كينج باور.

وبدأ جيمي فاردي المباراة بشكل أساسي وقاد هجوم فريقه ليستر سيتي وهو يبلغ من العمر 37 عاما.

تقدم توتنام في الدقيقة 29 بضربة رأسية من الظهير الأيمن بيدرو بورو بعد عرضية من جيمس ماديسون.

لكن فاردي نجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 57 بضربة رأسية.

وشهدت المباراة إصابة رودريجو بينتانكور لاعب توتنام في الدقيقة 72 ليسقط على الأرض ويتدخل رجال الإسعاف لعلاجه بعدما ظل ساقطا لعدة دقائق فاقدا للوعي.

قبل أن يغادر الملعب بعدما استعاد وعيه.

واستمر توتنام في محاولة تحقيق الفوز خلال الدقائق المتبقية من المباراة ولكن دون جدوى، لتنتهي المواجهة بالتعادل.