مرموش أساسي مع فرانكفورت في أولى مباريات الموسم الجديد

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 21:08

كتب : FilGoal

عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت

ظهر عمر مرموش لاعب منتخب مصر في تشكيل فريقه آينتراخت فرانكفورت الأساسي في أولى مباريات الموسم الجديد 2024-2025.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

ويلعب فرانكفورت خارج ملعبه ضد آينتراخت براونشفايج في دور الـ64 من كأس ألمانيا.

وغاب عمر مرموش منذ نهاية الموسم الماضي بسبب خضوعه لجراعة في اليد تسببت في تغيبه عن منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

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وينطلق الدوري الألماني الأسبوع المقبل ويلعب فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى.

ولعب مرموش الموسم الماضي مع فرانكفورت 41 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

عمر مرموش كأس ألمانيا
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