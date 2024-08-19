مرموش أساسي مع فرانكفورت في أولى مباريات الموسم الجديد
الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 21:08
كتب : FilGoal
ظهر عمر مرموش لاعب منتخب مصر في تشكيل فريقه آينتراخت فرانكفورت الأساسي في أولى مباريات الموسم الجديد 2024-2025.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويلعب فرانكفورت خارج ملعبه ضد آينتراخت براونشفايج في دور الـ64 من كأس ألمانيا.
وغاب عمر مرموش منذ نهاية الموسم الماضي بسبب خضوعه لجراعة في اليد تسببت في تغيبه عن منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.
وينطلق الدوري الألماني الأسبوع المقبل ويلعب فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى.
ولعب مرموش الموسم الماضي مع فرانكفورت 41 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.
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