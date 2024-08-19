"أسباب غير فنية وشخص مؤذِ".. عبد الرحمن خالد يرحل عن العربي بعد 11 يوما فقط

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 20:13

كتب : FilGoal

عبد الرحمن خالد - المقاولون العرب

أعلن عبد الرحمن خالد رحيله عن العربي الكويتي بعد 11 يوما فقط من انضمامه للنادي.

وكتب اللاعب عبر إنستجرام: "تمت تسوية أموري مع النادي العربي لظروف ما".

وأضاف "سأتحدث عن الأمر في المساء من خلال فيديو".

أخبار متعلقة:
بعد اعتذار الأهلي.. اتحاد الكرة يخطر فاركو بالتأهل لمواجهة المصري في كأس مصر مصدر من إنبي لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على كامل قيمة نسبة إعادة بيع حمدي فتحي قطر القطري يقدم أحمد عبد القادر قادما من الأهلي

وأوضح "الموضوع ليس فنيا فقد لعبت 15 دقيقة بعد 5 أيام فقط من الانضمام للفريق، علما بأني قادم من راحة مدتها 25 يوما".

واختتم "هناك شخص مؤذِ ومن الممكن أن يكون بعض الناس يعرفونه، وبصرف النظر عن الأسماء شكرًا لجماهير العربي".

وأعلن نادي العربي الكويتي ضم عبد الرحمن خالد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المقاولون العرب.

وانضم "جبنة" لصفوف العربي الكويتي بعقد يمتد لمدة موسم واحد قابل للتجديد، قبل إعلان الرحيل المفاجئ.

وفضّل اللاعب خوض تجربة الاحتراف الخليجي عوضا عن اللعب لصفوف مودرن سبورت الموسم المقبل بعدما توصل معهم لاتفاق مسبق. (طالع التفاصيل)

ويستهل العربي مشواره في الدوري الكويتي بلقاء القادسية اليوم الخميس في الجولة الأولى.

من هو عبد الرحمن خالد؟

بدأ مسيرته بمركز شباب إمبابة وهي المنطقة التي ترعرع فيها وفي سن الـ 13 عاما انضم للترسانة لمدة موسم ونصف ومنه إلى الزمالك، ثم إنبي وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليرحل عن الفريق في عمر 18 عاما.

كادت مسيرة عبد الرحمن أن تنتهي بعد الرحيل عن إنبي بسبب ضيق الوقت وعدم قيده بأي فريق ولكنه تمكن من الانضمام إلى البنك الأهلي بالدرجة الثانية عام 2016.

في 2019 انتقل عبد الرحمن للمقاولون العرب ومنه خرج في فترتي إعارة إلى أسوان وحرس الحدود إلى أن استقر مع الفريق.

عبد الرحمن مشهور منذ صغره باسم "جبنة" وهو اسم أطلق عليه في إمبابة عندما كان صغيرا بسبب لون بشرته.

سجل جبنة الهدف الأسرع بالدوري الممتاز في الموسم الماضي عندما هز شباك غزل المحة بعد 12 ثانية فقط.

عبد الرحمن خالد الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد مجدي وبيكي يقودان مران الزمالك.. وعودة حسام عبد المجيد بعد اعتذار الأهلي.. اتحاد الكرة يخطر فاركو بالتأهل لمواجهة المصري في كأس مصر الأكثر والأجانب والفرق والمراكز.. أرقام متنوعة من جائزة رجل مباراة الدوري المصري 2023-24 مصدر من إنبي لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على كامل قيمة نسبة إعادة بيع حمدي فتحي قطر القطري يقدم أحمد عبد القادر قادما من الأهلي المصري اليوم: تأجيل محاكمة فتوح لجلسة 16 سبتمبر المقبل واستمرار حبسه كما انفرد في الجول – الاتحاد يعلن تعيين بابافاسيليو.. وتشكيل الجهاز الفني خبر في الجول – الاتحاد ييتوصل لاتفاق مع الغاني كوبينا لاعب بتروجت السابق
أخر الأخبار
أحمد مجدي وبيكي يقودان مران الزمالك.. وعودة حسام عبد المجيد 39 دقيقة | الكرة المصرية
مرموش أساسي مع فرانكفورت في أولى مباريات الموسم الجديد 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
"أسباب غير فنية وشخص مؤذِ".. عبد الرحمن خالد يرحل عن العربي بعد 11 يوما فقط ساعة | الكرة المصرية
جوندوجان يعلن الاعتزال دوليا ساعة | الكرة الأوروبية
ليستر سيتي يضم أوليفر سكيب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد اعتذار الأهلي.. اتحاد الكرة يخطر فاركو بالتأهل لمواجهة المصري في كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر والأجانب والفرق والمراكز.. أرقام متنوعة من جائزة رجل مباراة الدوري المصري 2023-24 3 ساعة | الدوري المصري
بدون ميسي ودي ماريا.. قائمة الأرجنتين لمواجهة تشيلي وكولومبيا 3 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 3 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة