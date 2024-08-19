"أسباب غير فنية وشخص مؤذِ".. عبد الرحمن خالد يرحل عن العربي بعد 11 يوما فقط

أعلن عبد الرحمن خالد رحيله عن العربي الكويتي بعد 11 يوما فقط من انضمامه للنادي.

وكتب اللاعب عبر إنستجرام: "تمت تسوية أموري مع النادي العربي لظروف ما".

وأضاف "سأتحدث عن الأمر في المساء من خلال فيديو".

وأوضح "الموضوع ليس فنيا فقد لعبت 15 دقيقة بعد 5 أيام فقط من الانضمام للفريق، علما بأني قادم من راحة مدتها 25 يوما".

واختتم "هناك شخص مؤذِ ومن الممكن أن يكون بعض الناس يعرفونه، وبصرف النظر عن الأسماء شكرًا لجماهير العربي".

وأعلن نادي العربي الكويتي ضم عبد الرحمن خالد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المقاولون العرب.

وانضم "جبنة" لصفوف العربي الكويتي بعقد يمتد لمدة موسم واحد قابل للتجديد، قبل إعلان الرحيل المفاجئ.

وفضّل اللاعب خوض تجربة الاحتراف الخليجي عوضا عن اللعب لصفوف مودرن سبورت الموسم المقبل بعدما توصل معهم لاتفاق مسبق. (طالع التفاصيل)

ويستهل العربي مشواره في الدوري الكويتي بلقاء القادسية اليوم الخميس في الجولة الأولى.

📰 خبر النادي العربي يضم المحترف المصري عبدالرحمن خالد لصفوف فريق كرة القدم الأول - يشغل مركز خط الوسط الهجومي ولعب لعدة أندية مصرية أبرزها حرس الحدود، أسوان و المقاولون العربpic.twitter.com/7CIj1wkeDl — النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) August 7, 2024

من هو عبد الرحمن خالد؟