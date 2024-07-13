خبر في الجول - عبد الرحمن خالد يتوصل لاتفاق للانتقال لـ مودرن سبورت

توصل عبد الرحمن خالد "جبنة" لاعب وسط المقاولون العرب لاتفاق على الانضمام لصفوف مودرن سبورت بدءا من الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سينضم عقب نهاية تعاقده مع ذئاب الجبل في صفقة انتقال حر.

ووقع لاعب الوسط البالغ 28 عاما على عقد يمتد لـ 3 مواسم.

وشارك "جبنة" الموسم الجاري في 20 مباراة مع المقاولون العرب دون أن يسجل أو يصنع.

وسبق له ارتداء قميص فريقي أسوان وحرس الحدود من قبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة من 28 مباراة في جدول الدوري.

ويذكر أن مودرن سبورت لن يشارك في البطولات القارية الموسم المقبل.

من هو عبد الرحمن خالد؟