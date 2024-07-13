خبر في الجول - عبد الرحمن خالد يتوصل لاتفاق للانتقال لـ مودرن سبورت

السبت، 13 يوليه 2024 - 20:02

كتب : عمرو نبيل

المقاولون العرب - الداخلية - عبد الرحمن خالد جبنة

توصل عبد الرحمن خالد "جبنة" لاعب وسط المقاولون العرب لاتفاق على الانضمام لصفوف مودرن سبورت بدءا من الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سينضم عقب نهاية تعاقده مع ذئاب الجبل في صفقة انتقال حر.

ووقع لاعب الوسط البالغ 28 عاما على عقد يمتد لـ 3 مواسم.

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وشارك "جبنة" الموسم الجاري في 20 مباراة مع المقاولون العرب دون أن يسجل أو يصنع.

وسبق له ارتداء قميص فريقي أسوان وحرس الحدود من قبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة من 28 مباراة في جدول الدوري.

ويذكر أن مودرن سبورت لن يشارك في البطولات القارية الموسم المقبل.

من هو عبد الرحمن خالد؟

بدأ مسيرته بمركز شباب إمبابة وهي المنطقة التي ترعرع فيها وفي سن الـ 13 عاما انضم للترسانة لمدة موسم ونصف ومنه إلى الزمالك، ثم إنبي وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليرحل عن الفريق في عمر 18 عاما.

كادت مسيرة عبد الرحمن أن تنتهي بعد الرحيل عن إنبي بسبب ضيق الوقت وعدم قيده بأي فريق ولكنه تمكن من الانضمام إلى البنك الأهلي بالدرجة الثانية عام 2016.

في 2019 انتقل عبد الرحمن للمقاولون العرب ومنه خرج في فترتي إعارة إلى أسوان وحرس الحدود إلى أن استقر مع الفريق.

عبد الرحمن مشهور منذ صغره باسم "جبنة" وهو اسم أطلق عليه في إمبابة عندما كان صغيرا بسبب لون بشرته.

سجل جبنة الهدف الأسرع بالدوري الممتاز في الموسم الماضي عندما هز شباك غزل المحة بعد 12 ثانية فقط.

عبد الرحمن خالد المقاولون العرب مودرن سبورت الدوري المصري
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