جوندوجان يعلن الاعتزال دوليا

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان

أعلن إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة ومنتخب ألمانيا اعتزاله اللعب دوليا.

واكتفى جوندوجان باللعب مع الأندية خلال المتبقي من مسيرته خاتما مسيرته بيورو 2024.

وكتب جوندوجان عبر حسابه على إنستاجرام: "عزيزتي كرة القدم الألمانية، بعد بعضة أسابيع من التفكير، توصلت إلى قرار مفاده أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني".

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وواصل "أنظر إلى الخلف بفخر كبير بمشاركتي في 82 مباراة بقميص منتخب بلدي وهو رقم لم أحلم به عندما لعب مباراتي الأولى في 2011".

"الشرف الأكبر لي كان قيادتي للفريق في بطولة اليورو في الصيف الماضي وبعد كل السنوات الماضية الأخيرة، تمكنا أخيرا من جعل أمتنا فخورة من جديد وهذا يشكل جزء مما جعلني سعيدا".

"قبل البطولة شعرت بالتعب في جسدي وأيضا في رأسي وهذا جعلني أفكر لأن المباريات مع المنتخب والنادي لا تقل".

"سأستمر في كوني مشجعا لمنتخب ألمانيا وآمل بشدة أن يستمر المنحنى الخاص بنا تصاعدي وألا يمنعنا شيء من أن نكون منافسين على التتويج بكأس العالم، لدينا مدرب رائع وفريق جيد جدا وله روح كبيرة".

"شكرا لكل الجماهير وطاقم العمل والمدربين واللاعبين الذين كانوا معي طول الطريق".

وكان جوندوجان قد شارك لآخر مرة مع ألمانيا ضد إسبانيا في الخروج من نصف ربع يورو 2024.

إلكاي جوندوجان ألمانيا
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