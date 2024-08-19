ليستر سيتي يضم أوليفر سكيب

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 19:22

كتب : FilGoal

توقيع أوليفير سكيب لفريق ليستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي تعاقده مع أوليفير سكيب قادما من توتنام.

ووقع سكيب على عقد مع ليستر لمدة 5 سنوات حتى عام 2029.

الصفقة كلفت ليستر 20 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات.

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وقال سكيب عبر موقع ليستر عقب التوقيع مع النادي: "أشعر أنني انضممت إلى مجموعة جيدة من الناس واللاعبين وواثق من امتلاكنا لفريق قادر على المنافسة في كل مباراة".

سكيب انضم إلى قطاع الناشئين في توتنام بعمر 5 سنوات ومنذ ذلك التوقيت وهو يلعب مع الفريق.

لاعب الوسط صاحب الـ 23 عاما شارك بقميص توتنام في 106 مباراة وخلالها سجل هدف وصنع هدفين.

وسيفتتح ليستر سيتي مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة توتنام مساء اليوم.

وصعد ليستر سيتي حديثا من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

أوليفر سكيب توتنام ليستر سيتي
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