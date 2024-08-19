كما انفرد في الجول – الاتحاد يعلن تعيين بابافاسيليو.. وتشكيل الجهاز الفني

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 17:10

كتب : هاني العوضي

بابافاسيليو ومحمد مصيلحي

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو كمدير فني للفريق عقب توجيه الشكر لـ أحمد ساري المدرب السابق للفريق.

وأشار FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق بين الطرفين على الشروط المالية قد تم بالفعل (طالع التفاصيل).

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني يضم سيد السويركي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي السابق.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الاتحاد يحصل على توقيع الغاني كوبينا لاعب بتروجت السابق عكس ما قاله فليك.. سبورت: برشلونة لا يستطيع تسجيل أولمو حتى الآن هنري يترك منتخب شباب فرنسا أثليتك: جوندوجان يقترب من مغادرة برشلونة

وعلم FilGoal.com أن النادي يتجه إلى تعيين مدرب مصري بجانب المساعد الأجنبي لبابافاسيليو.

وتولى بابافاسيليو تدريب كل من وادي دجلة وغزل المحلة والبنك الأهلي في الدوري المصري.

وتعد التجربة الأخيرة له مع البنك الأهلي في الموسم المنقضي.

واستقبل محمد مصيلحي رئيس النادي رفقة أحمد عبد المجيد نائب الرئيس ومحمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة المدرب البالغ من العمر 53 عاما.

May be an image of 2 people, wrist watch and text

May be an image of 2 people and text

ودرب أحمد ساري مدرب الاتحاد السابق الفريق في 7 مباريات ولم يتمكن من تحقيق الفوز وتعادل في 5 مباريات وخسر مرتين.

محمد مصيلحي بابافاسيليو الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من إنبي لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على كامل قيمة نسبة إعادة بيع حمدي فتحي المصري اليوم: تأجيل محاكمة فتوح لجلسة 16 سبتمبر المقبل واستمرار حبسه خبر في الجول – الاتحاد يحصل على توقيع الغاني كوبينا لاعب بتروجت السابق خبر في الجول – جلسة بين حسين لبيب وزيزو خلال ساعات لحسم مستقبله جوميز: ربما تفضل بعض الجماهير الفوز بمباراتي الأهلي على التتويج بالدوري.. وهذا سبب قرار الكأس جوميز: تلقيت بعض العروض ولكني سأبقى مع الزمالك.. وهذا موقفي من رحيل زيزو الشيبي والشناوي وكالوشا ووسام.. أبرز أرقام الدوري المصري موسم 2023-24 للموسم الثاني تواليا.. أحمد الشناوي الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري 2023-24
أخر الأخبار
بدون ميسي ودي ماريا.. قائمة الأرجنتين لمواجهة تشيلي وكولومبيا دقيقة | أمريكا
مصدر من إنبي لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على كامل قيمة نسبة إعادة بيع حمدي فتحي 9 دقيقة | الدوري المصري
بي إن سبورتس تجدد حقوق بث جميع درجات الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
قطر القطري يقدم أحمد عبد القادر قادما من الأهلي 32 دقيقة | الكرة المصرية
المصري اليوم: تأجيل محاكمة فتوح لجلسة 16 سبتمبر المقبل واستمرار حبسه 48 دقيقة | الدوري المصري
الفحوصات تثبت سلامة كريستيانو رونالدو 58 دقيقة | سعودي في الجول
كما انفرد في الجول – الاتحاد يعلن تعيين بابافاسيليو.. وتشكيل الجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
عكس ما قاله فليك.. سبورت: برشلونة لا يستطيع تسجيل أولمو حتى الآن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 3 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة