كما انفرد في الجول – الاتحاد يعلن تعيين بابافاسيليو.. وتشكيل الجهاز الفني

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو كمدير فني للفريق عقب توجيه الشكر لـ أحمد ساري المدرب السابق للفريق.

وأشار FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق بين الطرفين على الشروط المالية قد تم بالفعل (طالع التفاصيل).

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني يضم سيد السويركي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي السابق.

وعلم FilGoal.com أن النادي يتجه إلى تعيين مدرب مصري بجانب المساعد الأجنبي لبابافاسيليو.

وتولى بابافاسيليو تدريب كل من وادي دجلة وغزل المحلة والبنك الأهلي في الدوري المصري.

وتعد التجربة الأخيرة له مع البنك الأهلي في الموسم المنقضي.

واستقبل محمد مصيلحي رئيس النادي رفقة أحمد عبد المجيد نائب الرئيس ومحمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة المدرب البالغ من العمر 53 عاما.

ودرب أحمد ساري مدرب الاتحاد السابق الفريق في 7 مباريات ولم يتمكن من تحقيق الفوز وتعادل في 5 مباريات وخسر مرتين.