خبر في الجول - بابافاسيليو يقترب من تدريب الاتحاد السكندري

يقترب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو يقترب من تولي القيادة الفنية لفريق الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق بين الطرفين على الشروط المالية قد تم بالفعل.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن بابافاسيليو كمدرب الاتحاد الجديد عقب نهاية الدوري.

ولم يتعاقد بابافاسيليو مع أي فريق منذ رحيله عن البنك الأهلي في نهاية أكتوبر الماضي.

وخاض المدرب القبرصي ثلاث تجارب تدريبية في مصر.

إذ تولى قيادة وادي دجلة في فبراير 2020 لمدة عام.

كما تواجد مع غزل المحلة من سبتمبر 2022 وحتى يناير 2023.

بينما تجربته الأكبر كانت مع البنك الأهلي من يناير 2023 وحتى أكتوبر من نفس العام وقاد خلالها الفريق في 27 مباراة.

وقال مصدر من الاتحاد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الاتجاه الأقرب لدينا الآن هو مدرب أجنبي يسير على استراتيجية محددة".

وأضاف "المشروع اكتملت أركانه بعد توافر السيولة المالية من بيع مابولولو لأهلي طرابلس الليبي".

وأوضح "ستتم التعاقدات بعد اختيار المدرب الدائم على أسس تضمن عدم وجود لاعبين فائضين عن الحاجة، حيث نهدف لتكوين القائمة من 22 لاعبا فقط".

وأكمل "سيكون القوام الرئيسي للقائمة هو لاعب أساسي ولاعب بديل في كل مركز، على أن يكون مقابل لكل منهما لاعب من الناشئين وفقا للمشروع الذي يقوده إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين".

واختتم "بالتالي نبحث عن مدرب أجنبي يتوافق مع هذه الفكرة ويمكنه تطبيقها لتطوير المزيد من اللاعبين الصغار واستغلال موارد النادي بالشكل الأفضل".

ويتولى أحمد ساري قيادة الاتحاد في الوقت الحالي بصورة مؤقتة بعد رحيل طارق العشري عن القيادة الفنية.