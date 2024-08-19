مصدر مقرب من عبد القادر يكشف لـ في الجول موعد إعلان انضمامه لنادي قطر

الإثنين، 19 أغسطس 2024 - 14:43

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

كشف مصدر مقرب من أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن موعد إعلان انتقاله إلى نادي قطر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سيعلن نادي قطر صفقة التعاقد مع عبد قادر خلال ساعات، وسيتم تقديمه في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين".

وسيخوض عبد القادر تدريبات الفريق اليوم استعدادا لمباراة الفريق ضد الشمال يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر.

وغادر عبد القادر القاهرة ظهر الأحد الماضي تمهيدا للانتقال إلى قطر القطري.

ويتذيل فريق قطر جدول ترتيب الدوري القطري دون نقاط بعد جولتين.

قبل أيام، كشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "وافقنا على انتقال أحمد عبد القادر إلى نادي قطر القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وتابع "اللاعب مدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسم".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للأهلي قادما من سبارتا براج التشيكي في صيف 2020.

وتمت إعارته إلى سموحة في الانتقالات الشتوية عام 2020 إلى سموحة.

وعاد إلى الأهلي في صيف 2021 بعد انتهاء إعارته وظل في القلعة الحمراء منذ ذلك الوقت.

وينتهي عقد عبد القادر في صيف 2025، لكنه مدده لموسم جديد قبل الرحيل لقطر.

ولعب عبد القادر 23 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا لعب عبد القادر 112 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 12.

ويلعب الدولي المصري حمدي فتحي في دوري نجوم قطر في فريق الوكرة، ليصبح عبد القادر المحترف الحالي الثاني في قطر.

أحمد عبد القادر
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