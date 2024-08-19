مدير نابولي: أوسيمين سيبقى في حال عدم تلقي المبلغ المناسب لبيعه

شدد جيوفاني مانا المدير الرياضي لنادي نابولي أن فيكتور أوسيمين لاعب الفريق من الممكن أن يبقى في حال عدم تلقي المبلغ المناسب.

ويعمل تشيلسي على التعاقد معه لكن لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق بسبب الفارق بين العرض والشرط الجزائي في عقده الذي يبلغ 109.5 مليون جنيه استرليني.

وقال مانا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "الوضع مع أوسيمين وصل لطريق مسدود وهذا ما قاله المدرب أيضا، فيكتور لاعب مهم، وله قيمة مالية معينة ورغبته واضحة، سنرى ما سيحدث خلال الأيام العشرة المقبلة".

وأكمل "في هذا الوقت، ليس من الصواب أن نقول ما هي الأحاسيس الموجودة تجاه العروض التي نتلقاها، نحن نعمل مع وكيله للوصول إلى حل".

وأنهى حديثه قائلا: "أوسيمين سيبقى إذا حال عدم تلقي المبلغ المناسب لبيعه، هو مرتبط بعقد لمدة موسمين آخرين، لذا من الواضح أنه إذا لم نتوصل إلى حل بحلول 30 أغسطس، فسيتعين علينا التحدث مع اللاعب".

وحسب التقارير الإخبارية، فإن كان هناك رغبة في عقد صفقة تبادلية بين نابولي وتشيلسي يقضي بمبادلة المهاجم النيجيري بروميلو لوكاكو لاعب تشيلسي.

وقال روبرتو كاليندا وكيل أعمال اللاعب النيجيري عبر حسابه الشخصي على X من قبل: "قرأت عن صفقة تبادلية خيالية بها فيكتور أوسيمين".

وأضاف "ترسلونه هنا وهناك وكأنه طرد يجب تسليمه بسرعة. لكن هذا الطرد هو ثالث هدافي نابولي في تاريخ الدوري الإيطالي".

وأتم "عليكم احترامه والتوقف عن نشر الأخبار الكاذبة".

ودمر هيلاس فيرونا منافسه نابولي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإيطالي.