ماريسكا: هدف هالاند كان من تسلل.. ولم نستغل الفرص وهذا الفارق مع سيتي

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 22:27

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أن هدف إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي كان من تسلل وشرح الفارق بين فريقه وسيتي.

وافتتح مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمسابقة وأقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وقال المدرب الإيطالي لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد للغاية معظم فترات المباراة إن لم نكن أفضل من مانشستر سيتي، لم نستغل الفرص، ربما الفارق الكبير كان إنهاء الهجمات، لكن سعيد بالأداء".

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وأضاف "بالنسبة لي، الشيء المهم هو خلق الفرص، لم نسجل لكننا صنعنا الهجمات، الهدف الأول لهم كان تقريبا من تسلل".

وتابع "هذه الأشياء تغير النتائج لكن الأداء كان جيدا بشكل عام، كان الأمر واضحا تماما يمكنك رؤية فريق يحاول الاحتفاظ بالكرة والسيطرة عليها".

وأنهى حديثه قائلا: "لم أر بيان رحيم ستيرلينج ليس لدي ما أقوله، كان قرارا تكتيكيا ليس أكثر من ذلك، سنوضح الأمر في حالة الحاجة إلى ذلك".

واعترض ستيرلينج على خروجه من قائمة الفريق ضد مانشستر سيتي (طالع التفاصيل).

وبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز خارج ملعبه بثنائية إيرلينج هالاند وماتيو كوفاسيتش.

واستمرت عقدة مانشستر سيتي لتشيلسي الذي لم يستطع تحقيق أي فوز على الفريق السماوي في آخر 10 مباريات جمعتهما.

تشيلسي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إنزو ماريسكا
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