"نتطلع لمعرفة مستقبله".. وكيل ستيرلينج يتحدث عقب خروجه من قائمة تشيلسي ضد سيتي

يتطلع وكيل أعمال رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي لمعرفة مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث إلى صحيفة ميل سبورت قائلا: "عقد ستيرلينج مع تشيلسي يمتد لمدة 3 أعوام".

وأضاف "تدرب مبكرا في إنجلترا قبل الموعد المحدد له، وكان لديه فترة إعداد جيدة تحت قيادة إنزو ماريسكا".

وأكمل "كالعادة ستيرلينج ملتزم ويحترم جمهور تشيلسي كثيرا، وكنا نتوقع ضمه في قائمة الفريق ضد مانشستر سيتي".

وأنهى حديثه قائلا: "سنتحاور مع تشيلسي لمعرفة مستقبله، يجب أن توضح لنا إدارة النادي الأمر".

واستبعد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، الجناح الإنجليزي من حساباته حسب التقارير الإخبارية.

وحدثت مفاوضات بين تشيلسي ويوفنتوس لإجراء صفقة تبادلية تقضي بانتقال ستيرلينج إلى البيانكونيري، وفيديريكو كييزا إلى الفريق اللندني، حسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

ووفقا للشبكة تم رفض الصفقة بسبب راتب ستيرلينج الكبير والذي يبلغ ضعف ما يحصل عليه كييزا مع يوفنتوس.

وانضم ستيرلينج إلى تشيلسي في صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي مقابل 56 مليون يورو.