دوري أبطال إفريقيا - إلى دور الـ 32 عمليا.. بيراميدز يسحق جي كي يو بسداسية في الذهاب
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 22:07
كتب : FilGoal
سحق بيراميدز منافسة جي كي يو بطل زنجبار بستة أهداف دون رد.
جاء ذلك في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، والذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي.
وسيتم إقامة المباراتين في مصر بناء على اتفاق بيراميدز مع منافسه.
الهدف الأول سجله المهاجم فيستون ماييلي في الدقيقة 8.
واستمر الحفل بتوقيع لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 14.
وأضاف مهند لاشين الهدف الثالث في الدقيقة 26.
وفي الدقيقة 32 سجل إبراهيم عادل الهدف الرابع.
وعاد مهند لاشين بتسجيل الخامس في الدقيقة 51.
وأخيرا اختتم محمود عبد الحفيظ زلاكة السداسية في الدقيقة 88.
مباراة الإياب تقام على ملعب الدفاع الجوي أيضا يوم 23 أغسطس.
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