منافس بيراميدز المحتمل – عزام التنزاني ينتصر ذهابا على الجيش الرواندي في تمهيدي أبطال إفريقيا
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 20:57
كتب : FilGoal
انتصر عزام التنزاني على ضيفه الجيش الرواندي بنتيجة 1-0 في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.
وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة بيراميدز وجي كي يو بطل زنزبار في الدور التمهيدي الثاني للمسابقة.
وسجل الكولومبي جونير بلانكو هدف عزام في الدقيقة 55 من علامة الجزاء، في مباراته الأولى بقميص الفريق.
#CAFCL Penati iliyowapa goli Azam FC kupitia kwas Jhonier Blanco.
70’: Azam FC 1-0 APR FC
LIVE #AzamSports3HD#CAFChampionsLeague #CAFCL #LigiYaMabingwaAfrika #CCL #GameOn #AzamFC #APRFC #AzamAPR pic.twitter.com/d2QwOrbSaD— Azam TV (@azamtvtz) August 18, 2024
وسيلتقي الفريقان يوم السبت المقبل إيابا في أوغندا لحسم هوية المتأهل.
وسيواجه الفائز من تلك المباراة بيراميدز في الدور الثاني ذهابا بين 13-15 سبتمبر وإيابا بين 20-22 سبتمبر.
ويشارك عزام لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا إذ ظهر في النسخ الـ 3 الأخيرة من الكونفدرالية.
في المقابل يشارك الجيش الرواندي للموسم الرابع تواليا، وسبق أن ودع النسخة الماضية أمام بيراميدز من الدور الثاني التمهيدي.