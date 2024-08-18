العقدة مستمرة للأزرق.. مانشستر سيتي يفتتح الدوري بثنائية ضد تشيلسي

افتتح مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمسابقة وأقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز خارج ملعبه بثنائية إيرلينج هالاند وماتيو كوفاسيتش.

واستمرت عقدة مانشستر سيتي لتشيلسي الذي لم يستطع تحقيق أي فوز على الفريق السماوي في آخر 10 مباريات جمعتهما.

كما هو متوقع بدأت المباراة بسيطرة وضغط قوي من مانشستر سيتي الذي يحاول التسجيل مبكرا.

وبالفعل أسفر ضغط مانشستر سيتي عن الهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق هالاند.

وجاء الهدف بعدما وصلت الكرة إلى هالاند داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من بيرناردو سيلفا ليتقدم نحو المرمى ويسدد الكرة في شباك روبرت سانشيز وسط مراقبة كوكوريا.

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GOAL!!!



Surprise, surprise he's done it again!



Erling Haaland scores his 91st goal in 100 games for Man City showing great footwork, strength and a clever finish.#beINPL #MCFC #CFC pic.twitter.com/SdKcTIYMZm — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 18, 2024

وطالب لاعبو تشيلسي بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط إنزو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وانفرد نيكولاس جاكسون بالمرمى من منتصف الملعب وكاد يسجل التعادل قبل أن يسدد في الدفاع، بعدها أشار الحكم إلى وجود تسلل.

ورد مانشستر سيتي بتسديدة قوية من جيرمي دوكو أبعدها الحارس روبرت سانشيز.

وسدد بالمر كرة قوية أبعدها إيدرسون وتابعها جاكسون في الشباك، لكنه كان في موقف تسلل.

وفي نهاية الشوط الأول انطلق نكونكو منفردا بالمرمى قبل أن يتدخل دفاع مانشستر سيتي ويبعد الكرة في الوقت المناسب.

وينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني أجرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي التبديل الأول بنزول فيل فودين بدلا من اللاعب الشاب سافيو.

وأنقذ سانشيز حارس تشيلسي مرماه من الهدف الثاني بتسديدة من هالاند من داخل منطقة الجزاء.

وأجرى إنزو مارسيكا مدرب تشيلسي التبديل الأول بنزول القادم الجديد بيدرو نيتو بدلا من نكونكو في محاولة لتنشيط الهجوم.

وتألق إيدرسون حارس مانشستر سيتي ومنع هدف التعادل من أمام نيكولاس جاكسون الذي كان في مواجهة المرمى في الدقيقة 61.

وأنهى ماتيو كوفاسيتش على آمال فريقه السابق تشيلسي في العودة بالنتيجة بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وجاء الهدف بعدما استلم كوفاسيتش الكرة في منتصف الملعب وتقدم بها إلى الأمام ثم سدد كرة قوية لم يستطع سانشيز التصدي لها.

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