انتهت في أبطال إفريقيا - جي كي يو (0)-(6) بيراميدز

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 20:06

كتب : FilGoal

بيراميدز

يلعب بيراميدز ضد جي كي يو في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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بداية المباراة

بيراميدز
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