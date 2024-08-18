انتهت في أبطال إفريقيا - جي كي يو (0)-(6) بيراميدز
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 20:06
كتب : FilGoal
يلعب بيراميدز ضد جي كي يو في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
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بداية المباراة
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