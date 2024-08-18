انتهت في أبطال إفريقيا - جي كي يو (0)-(6) بيراميدز

طاقم تحكيم جنوب إفريقي لمباراة مصر ضد كاب فيردي.. وصومالي لمواجهة بتسوانا

لحل الأزمة.. مدرب الجزائر يجتمع بمحرز في السعودية

في الجول يكشف الموعد الأولى والنهائي لقائمة السوبر الإفريقي.. وتعديل في عدد اللاعبين