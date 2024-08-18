تشكيل بيراميدز - ماييلي وإبراهيم عادل يقودان الهجوم في تمهيدي أبطال إفريقيا

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 19:10

كتب : بسام أبو بكر

فيستون ماييلي - بيراميدز - الأهلي

أعلن كرونوسلاف يورشيتيش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا أمام جي كي يو بطل زنزبار.

ويلتقي الفريقان في الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي، إذ تعد المباراة على ملعب بطل زنزبار.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الإياب يوم الأحد المقبل على نفس الملعب وستكون تلك المباراة على ملعب بيراميدز.

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وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – وليد الكرتي

الهجوم: فاخري لاكاي - فيستون ماييلي– إبراهيم عادل

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - إسلام عيسى – مصطفى فتحي – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد رضا "بوبو" – محمود صابر – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – دودو الجباس – مروان حمدي

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وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة في الدور المقبل مع الفائز من عزام التنزاني والجيش الرواندي.

وتقام مباراتي الذهاب والإياب في المرحلة المقبلة بشهر سبتمبر المقبل.

بيراميدز جي كي يو بطل زنزبار دوري أبطال إفريقيا
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