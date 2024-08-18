منافس الأهلي المحتمل - المريخ بانتي يفوز على جور ماهيا في ذهاب تمهيدي أبطال إفريقيا

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 18:17

كتب : FilGoal

جور ماهيا - المريخ بانتي

انتصر المريخ بانتي الجنوب السوداني بنتيجة 1-0 جور ماهيا الكيني في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة في الدور المقبل مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

وأقيمت المباراة على ملعب جوبا في جنوب السودان.

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وسيلتقي الفريقان إيابا يوم الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني ذهابا بين 13-15 سبتمبر وإيابا بين 20-22 سبتمبر.

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وتعد تلك المشاركة الأولى للمريخ بانتي في دوري أبطال إفريقيا إذ شارك من قبل في الكونفدرالية مرتين.

فيما يعود جور ماهيا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2019-2020.

وفي نفس المرحلة يلتقي عزام التنزاني مع الجيش الرواندي، والفائز من تلك المواجهة سيلتقي بيراميدز.

ويخوض بيراميدز أولى المواجهات المصرية في دوري الأبطال مساء اليوم الأحد، بلقاء جي كي يو بطل زنزبار في ملعب الدفاع الجوي.

جورماهيا المريخ بانتي دوري أبطال إفريقيا
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