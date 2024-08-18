انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0)-(2) سيتي.. فوز السماوي
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 17:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد
ق 84: جوووول كوفاسيتش والثاني
ق 61: إيدرسون يتألق أمام جاكسون ويمنع التعادل
ق 59: نزول بيدرو نيتو بدلا من نكونكو
ق 51: سانشيز يمنع هالاند من الثاني
نزول فودين بدلا من سافيو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف
ق 45: فرصة خطيرة من نكوكو والدفاع يبعدها
ق 44: التعادل ولكن تسلل من جاكسون
ق 37: تسديدة قوية من دوكو وسانشيز يتصدى
ق 35: فرصة التعادل تضيع ولكن تسلل
ق 33: مطالبات بركلة جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب
ق 18: جوووووووووول هالاند والأول
ق 10: ضغط من السماوي ومحاولات متتالية
انطلاق المباراة
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