انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0)-(2) سيتي.. فوز السماوي

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد

ق 84: جوووول كوفاسيتش والثاني

ق 61: إيدرسون يتألق أمام جاكسون ويمنع التعادل

ق 59: نزول بيدرو نيتو بدلا من نكونكو

ق 51: سانشيز يمنع هالاند من الثاني

نزول فودين بدلا من سافيو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف

ق 45: فرصة خطيرة من نكوكو والدفاع يبعدها

ق 44: التعادل ولكن تسلل من جاكسون

ق 37: تسديدة قوية من دوكو وسانشيز يتصدى

ق 35: فرصة التعادل تضيع ولكن تسلل

ق 33: مطالبات بركلة جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 18: جوووووووووول هالاند والأول

ق 10: ضغط من السماوي ومحاولات متتالية

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي
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