انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0)-(2) سيتي.. فوز السماوي

هالاند: كوكوريا رجل مضحك.. وأريد خلق مساحة لـ سيلفا وسؤال المليون دولار

جوارديولا: لم أتوقع الانتصار على تشيلسي.. وكسرنا إحصائية عدم الفوز دون رودري

العقدة مستمرة للأزرق.. مانشستر سيتي يفتتح الدوري بثنائية ضد تشيلسي

رد ناري من ماريسكا بعد اعتراض ستيرلينج لخروجه من القائمة ضد مانشستر سيتي

"نتطلع لمعرفة مستقبله".. وكيل ستيرلينج يتحدث عقب خروجه من قائمة تشيلسي ضد سيتي

تشكيل تشيلسي - كوكوريا أساسي في مواجهة هالاند ومانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي - هالاند أساسي ضد تشيلسي.. ودي بروين في الوسط

لاعب نوتنجهام يتحدث بعد إصابته المروعة