منافس الزمالك المحتمل - البن الإثيوبي يتعادل مع الشرطة الكيني في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية

تعادل الشرطة الكيني مع البن الإثيوبي سلبيا في ذهاب الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الزمالك في الدور التمهيدي الثاني من المسابقة التي يحمل الأبيض لقبها.

وأقيمت المباراة في العاصمة الكينية نيروبي على ملعب نيايو الوطني.

وسيقام لقاء الإياب في أديس بابا عاصمة إثيوبيا يوم الأحد المقبل على ملعب إبيبي بيكيلا ستيديوم.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الزمالك في الدور الثاني ذهابا بين 13-15 سبتمبر وإيابا بين 20-22 سبتمبر.

وفي نفس المسابقة انتصر الهلال بنغازي الليبي على كيتارا الأوغندي بنتيجة 3-2.

وأقيمت المباراة على ملعب شهداء بنينا في بنغازي بليبيا، وسيلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل إيابا على نفس الملعب.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلتقي المصري في الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع المصري في الدور الثاني ذهابا بين 13-15 سبتمبر وإيابا بين 20-22 سبتمبر.