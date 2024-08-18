تشكيل تشيلسي - كوكوريا أساسي في مواجهة هالاند ومانشستر سيتي

ظهر مارك كوكوريا لاعب تشيلسي في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة مانشستر سيتي.

ويلعب تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج.

ويشارك الإسباني كوكوريا بشكل أساسي رغم غيابه عن فترة تحضيرات تشيلسي بسبب مشاركته مع إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية والوصول للنهائي والفوز باللقب.

وأثناء الاحتفالات بفوز منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 غنى كوكوريا أغنية سخر فيها من إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ويعد هذا اللقاء الأول بينهما بعد هذه الأغنية، لأن كوكوريا غاب عن مواجهة مانشستر سيتي الودية في فترة الإعداد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مانو جوستو – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا

الوسط: روميو لافيا – مويسيس كايسيديو – إنزو فيرنانديز

الهجوم: كول بالمر – نيكولاس جاكسون – كريستوفر نكونكو