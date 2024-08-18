تشكيل مانشستر سيتي - هالاند أساسي ضد تشيلسي.. ودي بروين في الوسط

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 17:25

كتب : FilGoal

هالاند ضد تشيلسي

يقود إرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في مواجهة تشيلسي في قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على استاد ستامفورد بريدج في تمام السادسة والنصف مساءً.

ويبدأ كيفين دي بروين أساسيا في خط وسط سيتي حامل اللقب.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: ريكو لويس – مانويل أكانجي – روبن دياش – يوشكو جفارديول

الوسط: ماتيو كوفاشيتش – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

الهجوم: جيريمي دوكو – إرلينج هالاند – سافيو موريرا

وعلى مقاعد البدلاء: أورتيجا مورينو – كايل ووكر – جون ستونز – ناثاني أكي – جاك جريليش – فيل فودين – ماتيوش نونيز – نيكو أوريلي – جيمس ماكاتي

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يذكر أن مباراتي الموسم الماضي انتهت كلاهما بالتعادل بنتيجة 4-4 و1-1.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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