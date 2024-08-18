في انتظار عبد المنعم.. الكشف عن موعد إعلان نيس التعاقد مع مدافع كندا

من المنتظر أن يعلن نادي نيس عن صفقة ضم المدافع الكندي مويس بومبيتو خلال ساعات، حسب جريدة ليكيب.

قبل أيام، توصل نادي نيس إلى اتفاق مع كولورادو رابيدز الأمريكي للتعاقد مع مدافعه مويس بومبيتو، حسب تقارير فرنسية.

وأوضح لويك تانزي صحفي ليكيب أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لصفقة انتقال بومبيتو إلى نيس.

وأضاف أن الإعلان الرسمي عن الصفقة ربما يكون يوم الاثنين.

وأفادت تقارير بأن صفقة انتقال المدافع البالغ من العمر 24 عاما إلى نيس ستتم مقابل 7 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت وحوافز.

وينتهي عقد بومبيتو في ديسمبر المقبل أي بعد 4 شهور، لكن يوجد بند للنادي يتيح له التجديد بشكل تلقائي لمدة عامين.

ويعتبر بومبيتو المدافع الأساسي لمنتخب كندا إذ لعب 6 مباريات في بطولة كوبا أمريكا الماضية.

في انتظار عبد المنعم

وتوصل نيس لاتفاق مع الأهلي من أجل ضم مدافعه محمد عبد المنعم للفريق الفرنسي في الانتقالات الصيفية الجارية.

يوم الخميس قال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع نيس للحصول على قيمة انتقال عبد المنعم بمقابل يزيد قليلا عن 4 ملايين يورو".

وأضاف "سنحصل على قيمة الصفقة على قسطين وسيكون الأول منهما هو الجزء الأكبر".

وتابع المصدر "سنحصل كذلك على مليون يورو كحوافز".

وأتم المصدر تصريحاته "هذا بالإضافة لحصولنا على نسبة إعادة بيع عبد المنعم مستقبلا وهي لا تقل عن 10%".

وينتظر المدافع الدولي الحصول على تأشيرة دخول فرنسا قبل الالتحاق بفريقه الجديد.

وكان مصدر من الأهلي أوضح سابقا لـFilGoal.com أن النادي يتمسك في الحصول على 6 ملايين يورو لبيع لاعبه إلا أنه خفض المبلغ لخمسة ملايين بالإضافة لمليون يورو كحوافز إن كان دفع القيمة سيكون على أقساط، ذلك قبل أن يتم التفاوض حول القيمة الإجمالية للانتقال وطريقة الدفع في وقت لاحق.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

video:1