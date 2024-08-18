لاعب نوتنجهام يتحدث بعد إصابته المروعة

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 15:50

كتب : FilGoal

إصابة دانيلو - نوتنجهام فورست

أكد البرازيلي دانيلو لاعب وسط نوتنجهام فورتس سلامته بعدما خرج من لقاء فريقه ضد بورنموث بشكل مقلق.

وتعرض دانيلو لإصابة عنيفة في الدقائق الأولى من بداية الموسم أمام بورنموث.

وأًصيب البرازيلي بالتواء قوي في الكاحل الأيسر بعد التحام هوائي مع أنطوني سيمينيو في الدقيقة 7.

أخبار متعلقة:
لإمكانية رحيله إلى السعودية.. استبعاد إيفان توني من مواجهة كريستال بالاس عبد القادر يغادر مصر للانضمام لقطر القطري فرانكفورت يضم مدافع منتخب بلجيكا وكيل مدرب النصر السعودي يعلق على تقارير إقالته

وطالب لاعبو الفريقين والحكم تدخل الطاقم الطبي سريعا من أجل علاج اللاعب البرازيلي.

وتم وضع ساتر للاعب أُثناء تلقيه العلاج وخرج على نقالة وسط تصفيق من جماهير فريقه في الدقيقة 10.

Medics stretcher Danilo off the pitch at The City Ground. Pic: Reuters

وأشار مراسل شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية إلى أن "هناك قلق كبير" بشأن الإصابة.

وقال دانيلو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مرحبا.. أنا هنا فقط لأقول إنني بخير، أحمد لله، لقد عدت إلى المنزل".

وأضاف "سأعود قريبا. شكرا لكم على جميع رسائل الدعم".

Danilo (behind) clashes with Antoine Semenyo during Nottingham Forest v Bournemouth on Saturday. Pic: Reuters

اللاعب البالغ 23 عاما انضم العام الماضي لنوتنجهام فورست قادما من بالميراس البرازيلي.

وخاض دانيلو 42 مباراة بقميص فورست وسجل 5 أهداف.

دانيلو نوتنجهام فورست
نرشح لكم
"نتطلع لمعرفة مستقبله".. وكيل ستيرلينج يتحدث عقب خروجه من قائمة تشيلسي ضد سيتي مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0)-(0) مانشستر سيتي.. انطلاق المباراة تشكيل تشيلسي - كوكوريا أساسي في مواجهة هالاند ومانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي - هالاند أساسي ضد تشيلسي.. ودي بروين في الوسط لإمكانية رحيله إلى السعودية.. استبعاد إيفان توني من مواجهة كريستال بالاس روبرتسون يتغزل في محمد صلاح سلوت: صلاح سيظل في الملاعب لسنوات عديدة تقييم صلاح أمام إبسويتش من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
سبورت إيطاليا: يوفنتوس وافق على إعارة روجاني إلى أياكس دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - لعقد جلسة أولية بشأن حسم مستقبله.. زيزو يتواجد في مقر الزمالك 19 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي المحتمل - المريخ بانتي يفوز على جور ماهيا في ذهاب تمهيدي أبطال إفريقيا 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
"نتطلع لمعرفة مستقبله".. وكيل ستيرلينج يتحدث عقب خروجه من قائمة تشيلسي ضد سيتي 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0)-(0) مانشستر سيتي.. انطلاق المباراة 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الزمالك المحتمل - البن الإثيوبي يتعادل مع الشرطة الكيني في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل تشيلسي - كوكوريا أساسي في مواجهة هالاند ومانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد تولوز ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 3 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة