لاعب نوتنجهام يتحدث بعد إصابته المروعة

أكد البرازيلي دانيلو لاعب وسط نوتنجهام فورتس سلامته بعدما خرج من لقاء فريقه ضد بورنموث بشكل مقلق.

وتعرض دانيلو لإصابة عنيفة في الدقائق الأولى من بداية الموسم أمام بورنموث.

وأًصيب البرازيلي بالتواء قوي في الكاحل الأيسر بعد التحام هوائي مع أنطوني سيمينيو في الدقيقة 7.

وطالب لاعبو الفريقين والحكم تدخل الطاقم الطبي سريعا من أجل علاج اللاعب البرازيلي.

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وتم وضع ساتر للاعب أُثناء تلقيه العلاج وخرج على نقالة وسط تصفيق من جماهير فريقه في الدقيقة 10.

وأشار مراسل شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية إلى أن "هناك قلق كبير" بشأن الإصابة.

وقال دانيلو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مرحبا.. أنا هنا فقط لأقول إنني بخير، أحمد لله، لقد عدت إلى المنزل".

وأضاف "سأعود قريبا. شكرا لكم على جميع رسائل الدعم".

اللاعب البالغ 23 عاما انضم العام الماضي لنوتنجهام فورست قادما من بالميراس البرازيلي.

وخاض دانيلو 42 مباراة بقميص فورست وسجل 5 أهداف.