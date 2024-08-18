لإمكانية رحيله إلى السعودية.. استبعاد إيفان توني من مواجهة كريستال بالاس

كشف توماس فرانك مدرب نادي برينتفورد عن إمكانية رحيل لاعبه إيفان توني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إيفان توني النادي : برينتفورد برينتفورد

ويلتقي برينتفورد مع كريستال بالاس بعد قليل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستبعد فرانك، إيفان توني بشكل نهائي من تشكيل الفريق ودكة البدلاء.

وقال فرانك عبر شبكة سكاي سبورتس قبل المباراة: " بعض الأشياء تحدث بالنسبة لإيفان توني لذلك قررت عدم تواجده في القائمة ضد كريستال بالاس. هناك اهتمام بضمه ولكن الأمور لم تحسم بعد".

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن أهلي جدة يبذل محاولات مكثفة للتعاقد مع توني.

وأوضحت التقارير أن النادي السعودي قدم راتبا سنويا قدره 18 مليون يورو للمهاجم الإنجليزي.

أهلي جدة يحاول تعويض رحيل الفرنسي آلان سان ماكسيمان الذي انتقل لفنربخشة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وينضم النادي السعودي بين صفوفه، الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي إدوارد ميندي.

وانضم إيفان توني إلى برينتفورد قادما من صفوف بيتربوره في عام 2020.

وخاض توني مع برينتفورد 141 مباراة سجل خلالهم 72 هدفا وصنع 23 آخرين.