روبرتسون يتغزل في محمد صلاح

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 12:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأندرو روبرتسون - إيفرتون وليفربول

تغنى أندي روبرتسون مدافع ليفربول بما قدمه زميله محمد صلاح أمام إبسويتش تاون.

صلاح البالغ من العمر 32 عاما تألق في بداية موسم ليفربول، حين سجل وصنع في فوز الريدز 2-0 على إبسويتش تاون ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات نقلتها جريدة ليفربول إيكو: "محمد صلاح رائع، كل موسم يعود في حالة أفضل مما كان عليه في الموسم السابق".

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وأضاف "لقد تمكن صلاح من خوض فترة إعداد كاملة للموسم الجديد وهو ما كان مفيدا للغاية بالنسبة له، ويبدو في قمة لياقته البدنية".

وتابع الاسكتلندي "أعتقد أن الجميع يعرف أن محمد صلاح يعتني بجسده بشكل استثنائي ويفعل كل شيء بشكل صحيح".

وواصل "إنه لاعب نموذجي وشخص يتطلع إليه الجميع. إنه لا يدخر جهدا ولهذا السبب لا يزال في حالة جسدية رائعة بالنظر إلى عمره".

واستمر روبرتسون قائلا "أعتقد أنه كان ممتازا أمام إبسويتش تاون، خاصة في الشوط الثاني، لقد قادنا إلى تحقيق النقاط الثلاث".

واستطرد "نأمل أن يستمر في تقديم هذا الأداء لفترة طويلة. ونتمنى أن يواصل اللعب بنفس الطريقة التي لعب بها أمام إبسويتش".

وشدد "لقد بدأ الموسم بشكل جيد حقا. إذا كان لاعبنا الأهم يلعب بهذه الطريقة، فمن الواضح أن هذا سيساعد الفريق".

وأتم "نأمل أن يكون هذا الهدف هو الأول من بين العديد من الأهداف التي سيسجلها صلاح هذا الموسم".

وحطم محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهدفه أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل أهداف في الجولة الأولى بتاريخ الدوري الإنجليزي بعد أن وصل للهدف التاسع.

وكان صلاح متعادلا قبل المباراة مع كل من واين روني وفرانك لامبارد وألان شيرار برصيد 8 أهداف لكل منهم.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول لم يفشل صلاح حتى الآن في التسجيل أو الصناعة على الأقل بأي مباراة في الجولة الأولى من الدوري.

ووصل صلاح إلى مباراته الـ 350 بقميص ليفربول وخلالها ساهم في 300 هدف عن طريق التسجيل أو الصناعة.

وجاء سجل صلاح في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي كالتالي:

2017/2018 ضد واتفورد.. سجل.

2018/2019 ضد وست هام.. سجل.

2019/2020 ضد نورويتش.. سجل وصنع.

2020/2021 ضد ليدز. سجل ثلاثة أهداف.

2021/2022 ضد نورويتش.. سجل هدف وصنع هدفين.

2022/2023 ضد فولام.. سجل.

2023/2024 ضد تشيلسي.. صنع.

2024/2025 ضد إبستويتش.. سجل وصنع.

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