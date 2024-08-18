سلوت: صلاح سيظل في الملاعب لسنوات عديدة

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 11:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد إبسويتش تاون

يتوقع أرني سلوت المدير الفني الجديد لليفربول أن يواصل محمد صلاح اللعب لسنوات عديدة.

صلاح البالغ من العمر 32 عاما تألق في بداية موسم ليفربول، حين سجل وصنع في فوز الريدز 2-0 على إبسويتش تاون ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إذا رأيت ما يفعله صلاح للحفاظ على لياقته البدنية كما هي واستعداده للعب كل مباراة، ستعتقد مثلي أنه سيبقى في الملاعب لسنوات عديدة".

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وأضاف "أنا أتطلع الآن إلى رؤيته في مباراتنا المقبلة ضد برينتفورد وليس في نهاية الموسم".

وحطم محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهدفه أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل أهداف في الجولة الأولى بتاريخ الدوري الإنجليزي بعد أن وصل للهدف التاسع.

وكان صلاح متعادلا قبل المباراة مع كل من واين روني وفرانك لامبارد وألان شيرار برصيد 8 أهداف لكل منهم.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول لم يفشل صلاح حتى الآن في التسجيل أو الصناعة على الأقل بأي مباراة في الجولة الأولى من الدوري.

ووصل صلاح إلى مباراته الـ 350 بقميص ليفربول وخلالها ساهم في 300 هدف عن طريق التسجيل أو الصناعة.

وجاء سجل صلاح في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي كالتالي:

2017/2018 ضد واتفورد.. سجل.

2018/2019 ضد وست هام.. سجل.

2019/2020 ضد نورويتش.. سجل وصنع.

2020/2021 ضد ليدز. سجل ثلاثة أهداف.

2021/2022 ضد نورويتش.. سجل هدف وصنع هدفين.

2022/2023 ضد فولام.. سجل.

2023/2024 ضد تشيلسي.. صنع.

2024/2025 ضد إبستويتش.. سجل وصنع.

محمد صلاح ليفربول أرني سلوت إبسويتش تاون
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