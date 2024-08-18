تقييم صلاح أمام إبسويتش من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك إبسويتش تاون في بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على مضيفه إبسويتش تاون 2-0 ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام إبسويتش حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.2 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح كان ديوجو جوتا الذي صنع له الدولي المصري الهدف الأول بمتوسط تقييم بلغ 7.7 درجة.

وافتتح صلاح سجله التهديفي في الموسم الجديد.

وبهدفه أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل أهداف في الجولة الأولى بتاريخ الدوري الإنجليزي بعد أن وصل للهدف التاسع.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 350 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 212 هدفا وصنع 88 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.