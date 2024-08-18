كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. الكشف عن تصنيف قرعة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد تصنيف الأندية المشاركة في قرعة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وتقام البطولة في مصر على صالة العاصمة الإدارية خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر

وستشهد البطولة تواجد كل من الأهلي والزمالك من مصر والذين يقعان سويا بالتصنيف الثاني.

وتقام القرعة يوم الأربعاء المقبل في مدينة العلمين الجديدة.

وجاء التصنيف بالكامل كالتالي:

التصنيف الأول: ماجديبورج الألماني – برشلونة الإسباني – فيزبريم المجري.

التصنيف الثاني: الزمالك المصري – الأهلي المصري – الخليج السعودي.

التصنيف الثالث: تاوباتي البرازيلي – كاليفورنيا إيجلز الأمريكي – جامعة سيدني الأستراي.

وتأهل الأهلي بصفته بطل السوبر الإفريقي، كما صعد الزمالك كونه وصيف دوري البلد المستضيف كون الأهلي حامل لقب الدوري.

ماجديبورج الألماني هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية في العام الماضي.