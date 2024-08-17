أرتيتا: السوق لا يزال مفتوحا.. وهذا ما يجب أن نحسنه

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال رضاه عن أداء الفريق في الفوز على ولفرهامبتون بأولى جولات الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "في أولى المباريات يكون هناك شيء من عدم اليقين بشأن ردة الفعل (بعد الموسم الماضي)".

وعن الأداء قال: "فقدنا السيطرة بعد الهدف الأول لكن بعد هدف بوكايو ساكا أصبحنا أكثر أريحية".

وأضاف "الطريقة التي يؤدي بها اللاعبون عملهم لا تصدق، ولذلك أنا سعيد للغاية".

وأوضح "كنا نعلم أن وولفرهامبتون قادر على تغيير مجريات المباراة، وقد فعل ذلك في الشوط الثاني".

وأكمل "ولكن مع تبديلاتنا أصبحنا أقوى قليلًا. لقد خضنا فترة تحضيرية جيدة حقًا".

وواصل "هناك أشياء يجب تحسينها بالتأكيد، لكني سعيد للغاية بصورة عامة".

وأوضح مجددا "فقدنا الكثير من الكرات السهلة، كان علينا كذلك إنهاء الفرص بشكل أفضل".

وأخيرا عن إمكانية تدعيم الفريق في سوق الانتقالات قال: "السوق مفتوح وبالتالي هذا احتمال قائم".