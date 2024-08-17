خبر في الجول – أحمد الغندور يقود مباراة سي بي إي وسابورت كلوب في أبطال إفريقيا

السبت، 17 أغسطس 2024 - 19:37

كتب : بسام أبوبكر

أحمد الغندور

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم المصري أحمد الغندور لقيادة مباراة سي بي إي الإثيوبي وسابورت كلوب جوجو الأوغندي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الغندور سيكون على رأس طاقم تحكيم مصري لقيادة المباراة.

ويعاون الغندور كل من سامي هلهل وهاني عبد الفتاح، بينما يتواجد محمد عادل كحكم رابع.

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وتقام مباراة الإياب يوم 24 أغسطس الجاري على ملعب الفريق الأوغندي، بينما تلعب مباراة الذهاب غدا الأحد على ملعب الفريق الإثيوبي.

أحمد الغندور دوري أبطال إفريقيا
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