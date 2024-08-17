بثنائية ساكا وهافيرتز.. أرسنال يبدأ الدوري الإنجليزي بالفوز على ولفرهامبتون

فاز أرسنال على ولفرهامبتون بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية أرسنال كل من بوكايو ساكا وكاي هافيرتز.

وأصبح ويليام ساليبا أسرع لاعب يصل ل 50 فوز مع أرسنال منذ ناتشو مونريال، إذ وصل ساليبا لذلك الفوز خلال 66 مباراة.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من كاي هافيرتز وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

🔴 تشكيل أرسنال - هافيرتز وساكا يقودان الهجوم ضد ولفرهامبتون#السبت_الكروي pic.twitter.com/SZgyuUnOdj — FilGoal (@FilGoal) August 17, 2024

أحداث المباراة

منع خوسي سا الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 14 بتسديدة من ساكا.

وتقدم أرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 25 برأسية من كاي هافيرتز مستغلا عرضية من ساكا.

video:1

وتألق دافيد رايا في منع التعادل برأسية بطريقة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني ضغط ولفرهامبتون بقوة لتسجيل هدف التعادل وعلى عكس سير المباراة سجل أرسنال الهدف الثاني عن طريق ساكا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

video:2

GOAL!!!



Bukayo Saka opens his account for the season and makes it 2-0 to Arsenal.#beINPL #AFC #WWFC pic.twitter.com/zWw6Xv2I1U — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 17, 2024

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد أستون فيلا يوم 24 على ملعب فيلا بارك، بينما يلعب ولفرهامبتون على ملعبه ضد تشيلسي.