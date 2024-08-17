بثنائية ساكا وهافيرتز.. أرسنال يبدأ الدوري الإنجليزي بالفوز على ولفرهامبتون

السبت، 17 أغسطس 2024 - 19:07

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ولفرهامبتون

فاز أرسنال على ولفرهامبتون بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية أرسنال كل من بوكايو ساكا وكاي هافيرتز.

وأصبح ويليام ساليبا أسرع لاعب يصل ل 50 فوز مع أرسنال منذ ناتشو مونريال، إذ وصل ساليبا لذلك الفوز خلال 66 مباراة.

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التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من كاي هافيرتز وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

أحداث المباراة

منع خوسي سا الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 14 بتسديدة من ساكا.

وتقدم أرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 25 برأسية من كاي هافيرتز مستغلا عرضية من ساكا.

وتألق دافيد رايا في منع التعادل برأسية بطريقة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني ضغط ولفرهامبتون بقوة لتسجيل هدف التعادل وعلى عكس سير المباراة سجل أرسنال الهدف الثاني عن طريق ساكا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد أستون فيلا يوم 24 على ملعب فيلا بارك، بينما يلعب ولفرهامبتون على ملعبه ضد تشيلسي.

الدوري الإنجليزي أرسنال ولفرهامبتون
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