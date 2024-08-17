بثنائية ساكا وهافيرتز.. أرسنال يبدأ الدوري الإنجليزي بالفوز على ولفرهامبتون
السبت، 17 أغسطس 2024 - 19:07
كتب : FilGoal
فاز أرسنال على ولفرهامبتون بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل ثنائية أرسنال كل من بوكايو ساكا وكاي هافيرتز.
وأصبح ويليام ساليبا أسرع لاعب يصل ل 50 فوز مع أرسنال منذ ناتشو مونريال، إذ وصل ساليبا لذلك الفوز خلال 66 مباراة.
التشكيل
بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من كاي هافيرتز وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.
🔴 تشكيل أرسنال - هافيرتز وساكا يقودان الهجوم ضد ولفرهامبتون#السبت_الكروي pic.twitter.com/SZgyuUnOdj— FilGoal (@FilGoal) August 17, 2024
أحداث المباراة
منع خوسي سا الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 14 بتسديدة من ساكا.
وتقدم أرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 25 برأسية من كاي هافيرتز مستغلا عرضية من ساكا.
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هافارتز يفتتح التسجيل لآرسنال من رأسية جميلة #ارسنال_ولفرهامبتون #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/nQXeeapgGI— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 17, 2024
وتألق دافيد رايا في منع التعادل برأسية بطريقة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.
في الشوط الثاني ضغط ولفرهامبتون بقوة لتسجيل هدف التعادل وعلى عكس سير المباراة سجل أرسنال الهدف الثاني عن طريق ساكا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
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GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 17, 2024
Bukayo Saka opens his account for the season and makes it 2-0 to Arsenal.#beINPL #AFC #WWFC pic.twitter.com/zWw6Xv2I1U
وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد أستون فيلا يوم 24 على ملعب فيلا بارك، بينما يلعب ولفرهامبتون على ملعبه ضد تشيلسي.