الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي.. طرد أشلي يونج أمام برايتون

أصبح أشلي يونج لاعب إيفرتون أكبر لاعب يتعرض للطرد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويلتقي إيفرتون على ملعبه جوديسون بارك مع برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وتعرض يونج للطرد في الدقيقة 66 بعد عرقلة الياباني كاورو ميتوما المنفرد.

وبات يونج أكبر لاعب يُشهر في وجهه بطاقة حمراء بعمر 39 عاما و39 يوما في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وكان الرقم القياسي السابق مسجل باسم كريس بويل لاعب واتفورد بعمر 37 عاما و81 يوما.

الظهير الأيسر خاض 453 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 48 هدفا وصنع 78 بقمصان واتفورد وأستون فيلا ومانشستر يونايتد وأستون فيلا وإيفرتون.

ويعد ذلك الطرد الرابع في مسيرة يونج بالدوري الإنجليزي.

فتعرض للطرد مع فيلا ضد سندرلاند في موسم 2008-09.

ومع يونايتد ضد ولفرهامبتون في موسم 2018-19، وأخيرا ضد ليفربول الموسم الماضي بقميص إيفرتون في الدربي.