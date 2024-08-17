بعد 7 دقائق.. إصابة عنيفة لـ دانيلو لاعب نوتنجهام فورست ضد بورنموث

السبت، 17 أغسطس 2024 - 18:17

كتب : FilGoal

إصابة دانيلو - نوتنجهام فورست

تعرض دانيلو لاعب وسط نوتنجهام فورست لإصابة عنيفة في الدقائق الأولى من بداية الموسم أمام بورنموث.

وأًصيب البرازيلي بالتواء قوي في الكاحل الأيسر بعد التحام هوائي مع أنطوني سيمينيو في الدقيقة 7.

وطالب لاعبو الفريقين والحكم تدخل الطاقم الطبي سريعا من أجل علاج اللاعب البرازيلي.

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وتم وضع ساتر للاعب أُثناء تلقيه العلاج وخرج على نقالة وسط تصفيق من جماهير فريقه في الدقيقة 10.

Medics stretcher Danilo off the pitch at The City Ground. Pic: Reuters

وأشار مراسل شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية إلى أن "هناك قلق كبير" بشأن الإصابة.

ولم يصدر النادي أي بيان رسمي بشأن إصابة دانيلو حتى الآن.

Danilo (behind) clashes with Antoine Semenyo during Nottingham Forest v Bournemouth on Saturday. Pic: Reuters

وشارك راين ياتس بدلا من دانيلو في الدقيقة 15.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نوتنجهام بهدف كريس وود في الدقيقة 23.

وتدخلت تقنية الفيديو في إلغاء هدف دانجو واتارا في الدقيقة 32 بسبب التسلل.

اللاعب البالغ 23 عاما انضم العام الماضي لنوتنجهام فورست قادما من بالميراس البرازيلي.

وخاض دانيلو 42 مباراة بقميص فورست وسجل 5 أهداف.

دانيلو نوتنجهام فورست بورنموث الدوري الإنجليزي
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