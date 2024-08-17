بعد 7 دقائق.. إصابة عنيفة لـ دانيلو لاعب نوتنجهام فورست ضد بورنموث

تعرض دانيلو لاعب وسط نوتنجهام فورست لإصابة عنيفة في الدقائق الأولى من بداية الموسم أمام بورنموث.

وأًصيب البرازيلي بالتواء قوي في الكاحل الأيسر بعد التحام هوائي مع أنطوني سيمينيو في الدقيقة 7.

وطالب لاعبو الفريقين والحكم تدخل الطاقم الطبي سريعا من أجل علاج اللاعب البرازيلي.

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وتم وضع ساتر للاعب أُثناء تلقيه العلاج وخرج على نقالة وسط تصفيق من جماهير فريقه في الدقيقة 10.

وأشار مراسل شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية إلى أن "هناك قلق كبير" بشأن الإصابة.

ولم يصدر النادي أي بيان رسمي بشأن إصابة دانيلو حتى الآن.

وشارك راين ياتس بدلا من دانيلو في الدقيقة 15.

Yatesy replaces Danilo who is stretchered off. We're all with you, Danilo 🙏 pic.twitter.com/BTxO3gJfSO — Nottingham Forest (@NFFC) August 17, 2024

وانتهى الشوط الأول بتقدم نوتنجهام بهدف كريس وود في الدقيقة 23.

وتدخلت تقنية الفيديو في إلغاء هدف دانجو واتارا في الدقيقة 32 بسبب التسلل.

اللاعب البالغ 23 عاما انضم العام الماضي لنوتنجهام فورست قادما من بالميراس البرازيلي.

وخاض دانيلو 42 مباراة بقميص فورست وسجل 5 أهداف.