صلاح: لا أعرف سر نجاحي في الجولة الأولى.. ولن أضغط نفسي بذلك التصريح

السبت، 17 أغسطس 2024 - 16:52

كتب : رامي جمال

احتفال محمد صلاح بهدف ليفربول ضد إبسويتش تاون

لا يعرف محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر سر تألقه في مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر قاد بهما ليفربول للفوز على إبسويتش تاون اليوم السبت في أولى جولات الدوري في ملعب بورتمان رود.

وأصبح صلاح أكثر لاعب في تاريخ الدوري يسجل هدفا في المباراة الأولى من الموسم بواقع تسعة أهداف.

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ومنذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017 لم يغب صلاح أبدا عن التسجيل أو صناعة الأهداف في مباريات الجولة الأولى من الدوري.

وسجل صلاح تسعة أهداف وصنع ستة فيفي تسع مباريات افتتاحية من الموسم.

وقال صلاح لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "نعم من الصعب مواجهة فريق صاعد حديثا للدوري خاصة على ملعب، توقعنا مباراة صعبة".

وأكمل "سر التألق في المباريات الأولى؟ لا أعرف سبب نجاحي في المباريات الأولى وأتمنى استمرار ذلك طوال الموسم وليس أول مباراة وأتمنى مساعدة الفريق ككل دائما والفوز هو الأهم".

أما عن الفارق بين مدربه السابق يورجن كلوب والحالي أرني سلوت قال الملك المصري: "الأمر مختلف لأن كلوب كان معنا لثماني سنوات والآن مدرب جديد ومنظومة جديدة ومختلف علينا كلينا ولكن علينا التأقلم ونكتشف أسلوب لعبه".

وبسؤاله عما يتوقعه خلال الموسم ويتوقعه جمهور ليفربول قال: "لا نريد ضغط أنفسنا نريد لعب كرة القدم ونستمتع ونرى ماذا سيحدث في النهاية".

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