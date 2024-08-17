صلاح ملك البدايات يقود ليفربول للفوز على إبسويتش في حضور سام مرسي

فاز ليفربول على إبسويتش تاون بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سام مرسي النادي : إبسويتش تاون محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

المباراة شهدت الظهور الأول لسام مرسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وارتدى سام شارة القيادة خلال المباراة.

سجل ثنائية ليفربول كل من ديوجو جوتا ومحمد صلاح.

وبهدفه أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل أهداف في الجولة الأولى بتاريخ الدوري الإنجليزي بعد أن وصل للهدف التاسع.

وكان صلاح متعادلا قبل المباراة مع كل من واين روني وفرانك لامبارد وألان شيرار برصيد 8 أهداف لكل منهم.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول لم يفشل صلاح حتى الآن في التسجيل أو الصناعة على الأقل بأي مباراة في الجولة الأولى من الدوري.

ووصل صلاح إلى مباراته الـ 350 بقميص ليفربول وخلالها ساهم في 300 هدف عن طريق التسجيل أو الصناعة.

التشكيل

بدأ ليفربول المباراة بثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح وديوجو جوتا ولويس دياز، بينما قاد سام مرسي وسط إبسويتش.

وأصبح أرني سلوت أول مدرب يقود ليفربول لتحقيق الفوز في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي منذ عام 1998 تحت قيادة جيرارد هوليير.

أحداث المباراة

الشوط الأول شهد تفوق إبسويتش تاون في الهجمات على الرغم من عدم وجود فرص خطيرة على المرمى.

أبرز فرص الشوط الأول جاء بتسديدة قوية من ترينت أليكساندر أرنولد جاءت فوق المرمى.

في الشوط الثاني تغير الحال وسيطر ليفربول على المباراة وتمكن جوتا من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من أرنولد لصلاح الذي مرر هو الآخر لجوتا ليضع الكرة في الشباك مباشرة بالدقيقة 60.

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جوتا يكتب أول أهداف ليفربول تحت قيادة أرني سلوت في الدوري الإنجليزي💥#السبت_الكروي pic.twitter.com/u8Zn93Akv5 — FilGoal (@FilGoal) August 17, 2024

وبعد 5 دقائق عاد ليفربول للتسجيل ولكن تلك المرة عن طريق صلاح بنفسه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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بسم الله نبدأ 😍



الهدف الأول لصلاح في الموسم الجديد في البريميرليج ⚽pic.twitter.com/LmXiXTx0T0 — FilGoal (@FilGoal) August 17, 2024

وحاول كلا الفريقين التسجيل في الوقت المتبقي من المباراة ولكن دون تحويل الفرص إلى أهداف.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد برينتفورد يوم الأحد المقبل 25 أغسطس على ملعب أنفيلد، بينما سيحل إبسويتش ضيفا على مانشستر سيتي يوم السبت 24 أغسطس بملعب الاتحاد.

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