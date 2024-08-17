تشكيل أرسنال - هافيرتز وساكا يقودان الهجوم ضد ولفرهامبتون

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون بعد قليل.

ويلتقي أرسنال مع ولفرهامبتون بعد قليل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب أرسنال بثلاثي هجومي مكون من جابرييل مارتينيلي وكاي هافيرتز وبوكايو ساكا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: مارتن أوديجارد – توماس بارتي – ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – جابرييل مارتينيلي.

واحتل أرسنال، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.