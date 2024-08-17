تشكيل أرسنال - هافيرتز وساكا يقودان الهجوم ضد ولفرهامبتون

السبت، 17 أغسطس 2024 - 16:11

كتب : FilGoal

أرسنال ضد مانشستر يونايتد

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون بعد قليل.

ويلتقي أرسنال مع ولفرهامبتون بعد قليل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب أرسنال بثلاثي هجومي مكون من جابرييل مارتينيلي وكاي هافيرتز وبوكايو ساكا.

أخبار متعلقة:
بهدفه ضد إبسويتش.. رقم قياسي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي مصدر من الأهلي لـ في الجول: رحيل لجنة التخطيط؟ كل شيء وارد.. وموقف خالد بيبو قائمة ريال مدريد - الظهور الأول لـ مبابي في الدوري الإسباني يقترب من أرسنال؟ مدرب سوسيداد يكشف سبب استبعاد ميرينو من مواجهة رايو فايكانو

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: مارتن أوديجارد – توماس بارتي – ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – جابرييل مارتينيلي.

واحتل أرسنال، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال
نرشح لكم
صاحب أغرب ردود أفعال.. فيل جونز يعلن اعتزاله كرة القدم بثنائية ساكا وهافيرتز.. أرسنال يبدأ الدوري الإنجليزي بالفوز على ولفرهامبتون الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي.. طرد أشلي يونج أمام برايتون بعد 7 دقائق.. إصابة عنيفة لـ دانيلو لاعب نوتنجهام فورست ضد بورنموث سلوت: صلاح ليس الرجل الأول لنا بل الفريق.. ولم أحدد أهدافي للموسم صلاح: لا أعرف سر نجاحي في الجولة الأولى.. ولن أضغط نفسي بذلك التصريح انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) ولفرهامبتون صلاح ملك البدايات يقود ليفربول للفوز على إبسويتش في حضور سام مرسي
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - البلدية ضد الزمالك 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - شيكابالا أساسي رفقة 4 شباب ضد البلدية 30 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بلدية المحلة - سمانة يقود الهجوم ضد الزمالك 38 دقيقة | الدوري المصري
رابطة الأندية: لم نحدد بعد مكان وموعد تسليم درع الدوري لـ الأهلي 39 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - 8 شباب وكهربا يحمل شارة القيادة لأول مرة ضد مودرن في ختام الدوري 47 دقيقة | الدوري المصري
فاركو يتعادل مع إنبي بتدخل من تقنية الفيديو في الدقائق القاتلة 55 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – أحمد الغندور يقود مباراة سي بي إي وسابورت كلوب في أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
صاحب أغرب ردود أفعال.. فيل جونز يعلن اعتزاله كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 3 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 4 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات