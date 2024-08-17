بهدفه ضد إبسويتش.. رقم قياسي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

السبت، 17 أغسطس 2024 - 16:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد إبسويتش تاون

حطم محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويلتقي ليفربول مع إبسويتش تاون حاليا ويتقدم الفريق الأحمر بهدفين دون مقابل.

وسجل صلاح الهدف الثاني وصنع الهدف الأول لليفربول في المباراة.

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وبهدفه أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل أهداف في الجولة الأولى بتاريخ الدوري الإنجليزي بعد أن وصل للهدف التاسع.

وكان صلاح متعادلا قبل المباراة مع كل من واين روني وفرانك لامبارد وألان شيرار برصيد 8 أهداف لكل منهم.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول لم يفشل صلاح حتى الآن في التسجيل أو الصناعة على الأقل بأي مباراة في الجولة الأولى من الدوري.

ووصل صلاح إلى مباراته الـ 350 بقميص ليفربول وخلالها ساهم في 300 هدف عن طريق التسجيل أو الصناعة.

وجاء سجل صلاح في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي كالتالي:

2017/2018 ضد واتفورد.. سجل.

2018/2019 ضد وست هام.. سجل.

2019/2020 ضد نورويتش.. سجل وصنع.

2020/2021 ضد ليدز. سجل ثلاثة أهداف.

2021/2022 ضد نورويتش.. سجل هدف وصنع هدفين.

2022/2023 ضد فولام.. سجل.

2023/2024 ضد تشيلسي.. صنع.

2024/2025 ضد إبستويتش.. سجل وصنع.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز
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