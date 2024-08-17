قائمة ريال مدريد - الظهور الأول لـ مبابي في الدوري الإسباني

السبت، 17 أغسطس 2024 - 15:46

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

أعلن كارلو أنشيلوتي قائمة ريال مدريد التي ستواجه ريال مايوركا.

ويلتقي ريال مدريد مع مايوركا مساء غدا الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد جميع اللاعبين باستثناء الثنائي المصاب إدواردو كامافينجا ودافيد ألابا.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا – أندري لونين – فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال – إدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي – رامون جاكوبو.

الوسط: جود بيلينجهام – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – إندريك – براهيم دياز.

وكان ريال مدريد قد توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

ريال مدريد كيليان مبابي الدوري الإسباني
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