هل يجبر سلوت جو جوميز بالرحيل عن ليفربول؟

السبت، 17 أغسطس 2024 - 15:04

كتب : FilGoal

جو جوميز - ليفربول

استبعد أرني سلوت المدير الفني لليفربول جو جوميز مدافع الفريق من قائمته للقاء إبسويتش تاون اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

جو جوميز

النادي : ليفربول

ليفربول

ولم يتواجد المدافع الإنجليزي ضمن قائمة الـ22 لاعبا التي ذهبت لملعب بورتمان رود.

يأتي ذلك في ظل أن المدرب الهولندي لا يفضل تواجد جوميز وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية.

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ويملك جوميز صاحب الـ27 عاما عروضا من نيوكاسل وأستون فيلا وفولام.

ويملك ليفربول في خط دفاعه كل من فيرجيل فان دايك وجاريل كوانساه وإبراهيما كوناتي.

ويلعب جوميز في صفوف ليفربول منذ عام 2015 حينما انضم له قادما من تشارلتون.

وخاض جوميز 224 مباراة مع ليفربول صنع خلالهم تسعة أهداف ولم يسجل أي هدف.

جو جوميز ليفربول
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