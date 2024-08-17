انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) إبسويتش.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على إبسويتش الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي على ملعب بورتمان رود.

ويقود محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي، كذلك يشارك سام مرسي أساسيا مع إبسويتش.

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نهاية المباراة

ق88 هجوم مرتد لصالح ليفربول، ومن ثم تسديدة دياز من يسار منطقة الجزاء لصالح ليفربول لترتطم بالدفاع.

ق65 محمد صلاح يسجل الهدف الثاني

ق60 تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى جوتا المنفرد بالمرمى ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ق59 ضربة رأسية من جوتا تمر بغرابة بجوار المرمى

ق58 تسديدة صاروخية من ماك أليستر يبعدها مدافع إبسويتش من على خط المرمى

ق54 لويس دياز يهدر فرصة هدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى

ق50 لاعبو إبسويتش يطالبون بالحصول على ركلة جزاء ولكن حكم المباراة يحتسب تسلل بعد العودة لتقنية الفيديو

ق46 دخول إبراهيما كوناتي بدلا من كوينساه

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 تمهيد الكرة من محمد صلاح نحو أرنولد الذي سدد بقوة ولكن كرته علت المرمى

ق30 تسديدة صاروخية من هاتشنسون يتصدى لها اليسون ببراعة

ق20 عرضية خطيرة من سام مرسي وضربة رأسية رائعة يتصدى لها أليسون حارس ليفربول

ق13 حارس مرمى إبسويتش تاون يتدخل ويقطع الكرة قبل محمد صلاح

ق10 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ليفربول من ركلة ركنية عن طريق روبرتسون شتتها الدفاع بنجاح.

انطلاق المباراة