التشكيل – صلاح يقود ليفربول.. وسام مرسي مع إبسويتش

السبت، 17 أغسطس 2024 - 13:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - سام مرسي

أعلن أرني سلوت وكيران ماكينا مدربا ليفرول وإبسويتش تاون تشكيلتي فريقيهما استعدادا للقاء اليوم.

ويحل ليفربول ضيفا على إبسويتش الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي لملاقاته في الجولة الأولى من المسابقة في ملعب بورتمان رود.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

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في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جاريل كوانساه- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي- ريان جرافينبيرخ- أليكسيس ماك أليستر

في الهجوم: لويس دياز- ديوجو جوتا- محمد صلاح

أما تشكيل إبسويتش فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: كريستيان والتون

في الدفاع: ليف ديفيز- يعقوب جريفز- لوك ولفيندين- أكسيل توانزيبي

في الوسط: عوماري هوتشينسون- كونور شابلين- ماسيمو لونجو- سام مرسي- ويس برنز

في الهجوم: ليام ديلاب

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