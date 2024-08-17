مؤتمر ماريسكا: من الأفضل لـ تشيلويل الرحيل عن تشيلسي.. وموقف جالاجير بعد أزمة أتليتكو

وجه إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي رسالة إلى لاعب بن تشيلويل مطالبا إياه بالرحيل عن الفريق لأنه لن يشارك معه خلال الموسم.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي: "هو لم يتدرب معنا لأنه مريض، لكنه لم يشارك في الودية ضد إنتر ميلان لأن موقفي واضح، احب طريقته لكن المشكلة أنه يعاني ليجد مكانا مناسبا له في الفريق".

وأكمل "لدينا 22 لاعبا وكل منهم يرغب في اللعب ولكن هذا مستحيل، ويجب علي اتخاذ قرارات، لذا من الأفضل أن يغادر ويحصل على فرصة المشاركة في مكان آخر".

وعن مواجهة مانشستر سيتي الأحد المقبل في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي قال: "سيغيب رييس جيمس فقط للإصابة والكل متاح".

ورفض ماريسكا الحديث عن احتمالية ضم جواو فيليكس أو فيكتور أوسيمين.

أما عن موقف كونور جالاجير بعد تعثر انتقاله لأتليتكو مدريد رغم سفره لإسبانيا والتقاطه لصور في ملعب واندا ميتروبوليتانو قال: "هو عاد ويتدرب معنا لكنه لن يشارك في المباراة لأنه مازال يبحث عن حل لأزمته".

وأكمل "في النهاية نريد نهاية الموقف بأن يكون المدرب والنادي واللاعب سعداء".

وكان جالاجير سينتقل لأتليتكو مع انضمام سامو أومورديون من الفريق الإسباني لتشيلسي لكن تعثر تلك الصفقة تسبب في أزمة في عملية انتقال اللاعب الإنجليزي.