بعد عامين.. ليساندرو مارتينيز يرد على انتقاد كاراجير وجها لوجه

السبت، 17 أغسطس 2024 - 10:51

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - مانشستر يونايتد

رد ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد على انتقادات جايمي كاراجير لاعب ليفربول السابق والمحلل الحالي على انتقاله إلى صفوف الشياطين الحُمر قبل عامين بسبب قصر قامته.

ليساندرو مارتينيز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان كاراجير قال قبل عامين إن اللاعب الأرجنتيني قصير للغاية ولن يستطيع النجاح بسبب ذلك الأمر في الدوري الإنجليزي.

ولكن ليساندرو سار ليصبح أحد أهم مدافعي يونايتد في العامين الأخيرين ويتأثر الفريق بشدة حال غيابه.

ووجه جاري نيفيل سؤالا إلى ليساندرو عقب مباراة يونايتد وفولام مساء أمس الجمعة حول قصر قامته وتوقع البعض عدم نجاحه في الدوري الإنجليزي.

ورد اللاعب الملقب بليتشا ضاحكا: "أتقصد ما قاله" وأشار بيده إلى كاراجير.

وبعدها توجه كاراجير ليقف إلى جانب ليساندرو ليؤكد أنه لا يعتقد أن اللاعب قصير مثلما كان يرى.

وانتقل الحديث إلى ليساندرو وقال: "كلاعب يجب أن تكون مستعدا لكل شيء هذا جزء من وظيفتنا".

وأوضح "إن لعبت بشكل سييء خاصة في هذا النادي فيجب أن تصبح مستعدا للانتقادات، كنت مستعدا لها خاصة أنني لم ألعب أول مباراتين آنذاك بشكل جيد لكنني تحملت المسؤولية".

ووجه كاراجير سؤالا إلى ليساندرو حول هل كان يشعر بالقلق من قوة الدوري الإنجليزي البدنية فأاب "أعرف أنني لست طويلا لكنني سأفوز بشخصيتي وسأظهر ذلك دائما في الملعب".

يذكر أن كاراجير كان اعتذر لليساندرو في وقت سابق عن تصريحاته بعد مستوياته الجيدة التي قدمها.

وبعد نهاية اللقاء وضع كاراجير صورته مع ليساندرو كملف شخصي له على موقع "إكس" -تويتر سابقا-.

وفاز يونايتد في افتتاح الدوري الإنجليزي على فولام في ملعب أولد ترافورد بفضل هدف الوافد الجديد جوشوا زيركزي.

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