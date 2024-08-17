هل طرده مرة أخرى؟ تين هاج يكشف سبب استبعاد سانشو أمام فولام

السبت، 17 أغسطس 2024 - 01:12

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وإشبيلية

كشف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن سبب استبعاده للجناح جادون سانشو من قائمة الفريق أمام فولام في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج عقب المباراة: "أولا نحتاج لعمق القائمة، ثم يأتي دور القرار".

وأضاف "الأمر أشبه بصراع بقاء بين الأكثر لياقة. يمكنني فقط وضع 20 لاعبا في القائمة".

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وأوضح "جادون عانى من عدوى في الأذن ولم يكن جاهزا بنسبة 100% هذا الأسبوع".

واختتم "يمكنه اللعب بالتأكيد ولكننا نتخذ خياراتنا الآن، وهذا وارد أن يتغير".

وكان تين هاج قد انخرط في صراع ضد سانشو في منتصف الموسم الماضي، حين قال إنه ليس جاهزا بسبب ما يقدمه في التدريبات، ليخرج سانشو وينفي ما قاله مدربه.

انتهى هذا الأمر مؤقتا بإعارة سانشو إلى فريقه القديم بوروسيا دورتموند في يناير، ثم عاد من هذه الإعارة.

وشارك سانشو في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، وأهدر ركلة ترجيحية في الركلات التي انتهت بفوز سيتي.

وحقق يونايتد انتصاره الأول في الموسم على فولام بهدف وحيد سجله جوشوا زيركزي.

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