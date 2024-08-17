زيركزي: لدي مشاعر متضاربة يصعب وصفها

السبت، 17 أغسطس 2024 - 00:34

كتب : FilGoal

جوشوا زيركزي

أبدى الهولندي جوشوا زيركزي سعادته بالتسجيل في مباراته الأولى بقميص مانشستر يونايتد والفوز على فولام.

وشارك الهولندي كبديل وسجل هدفا قاتلا خطف به 3 نقاط للشياطين الحمر في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وقال الهولندي عبر قناة بي إن سبورتس: "لا يوجد أفضل من أن أفوز هنا في أول مباراة بملعبنا وأن أسجل هدفا".

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وأضاف "قيل لي أن التسجيل أمام مدرح ستريتفورد إند يحمل أفضل شعور لمانشستر يونايتد وأنا سعيد لأنني تمكنت من التسجيل في أول مباراة".

وأكمل "كان هناك مشاعر متضاربة من الصعب وصفها".

وأوضح "الأجواء رائعة منذ قدومي في نادي عظيم وكان الأمر مذهلا وشعرت أن حلمي تحقق وعليّ أن أوصل الاجتهاد".

وتابع "تين هاج حدثني عن تاريخ وعراقة النادي وأن الأمر يتطلب تقديم 100% من الجهد".

وأتم "سأضع جائزة رجل المباراة في أحد الرفوف بمنزلي".

في أغسطس 2006 سجل الهولندي رود فان نستلروي أول هدف له في مسيرته في مباراته الأولى مع يونايتد ضد فولام على ملعب أولد ترافورد.

وفي أغسطس 2024 سجل زيركزي أول هدف له في مسيرته مع يونايتد مباراته الأولى ضد فولام على ملعب أولد ترافورد، فهل يعيد التاريخ نفسه ويحظى الشياطين الحُمر بهدافهم الهولندي الجديد؟

وصنع أليخاندرو جارناتشو الهدف الأول في الموسم بعد أيام من التسجيل ضد مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.

يونايتد حصد أول 3 نقاط له في الموسم وتصدر الترتيب بشكل تلقائي في انتظار باقي مباريات الجولة.

جوشوا زيركزي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد فولام
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